Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Feinkostgeschäft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (27.11.2021) in ein Feinkostgeschäft an der Epplestraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 18.30 Uhr und 06.45 Uhr Zutritt zum Gebäude, indem sie im Hinterhof auf eine Mülltonne stiegen und ein Fenster mit einer Eisenstange einschlugen. Im Verkaufsraum stahlen sie aus einer Kasse Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

