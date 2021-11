Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration in Bonn am Dienstag, 16.11.2021

Bonn (ots)

Am Dienstag (16.11.2021) findet in Bonn eine Demonstration zu dem Thema "Solidarität mit den Streikenden am Uniklinikum Bonn" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 500 Teilnehmern, die sich ab 17:30 Uhr auf dem Kaiserplatz in der Bonner Innenstadt versammeln. Von dort aus bewegt sich der Aufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Maximilianstraße, Unterführung Am Hauptbahnhof, Prinz-Albert-Straße, Weberstraße, Bonner Talweg, Poppelsdorfer Allee, Unterführung Am Hauptbahnhof, Rabinstraße, Noeggerathstraße, Thomas-Mann-Straße, Breite Straße, Maxstraße, Vorgebirgsstraße

Die Veranstaltung endet gegen 22 Uhr auf dem Frankenbadplatz. Es kann auf dem Aufzugsweg zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

