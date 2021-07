Verband der Feuerwehren in NRW e. V.

VdF-NRW: Hohe Spendenbereitschaft für in Not geratene Feuerwehrangehörige - Solidaritätsfonds der Feuerwehren in NRW e. V. richtet Spendenkonto ein

Wuppertal (ots)

"In diesen Tagen erreichen uns angesichts der Unwetter-Katastrophe viele Anfragen zu Möglichkeiten einer Spende insbesondere für in Not geratene Feuerwehrangehörige. Leider haben die Feuerwehren bei den Einsätzen bekanntlich Todesopfer in ihren Reihen zu beklagen, die Familien und Angehörige zurücklassen. Außerdem sind natürlich auch Feuerwehrleute, die in diesen Tagen anderen in Not beistehen, selbst mit ihren eigenen Hausstand Opfer der Überflutungen geworden", berichtet Stephan Neuhoff, Vorsitzender des Solidaritätsfonds der Feuerwehren in NRW e. V.

Immer wieder wird die Frage gestellt, ob es zugunsten der Hinterbliebenen oder auch allgemein zugunsten der durch die Unwetter selbst in Not geratenen Feuerwehrleute einen entsprechenden Verein oder ein Spendenkonto gibt. Seit vielen Jahren steht für diese Fälle der Solidaritätsfonds der Feuerwehren in NRW e. V. an der Seite der Betroffenen.

Auch in der aktuellen Lage koordiniert der Solidaritätsfonds der Feuerwehren Anfragen und Bedarfe der Unterstützung. Wer für in Not geratene Feuerwehrangehörige oder für die Familien der im Dienst verstorbenen Feuerwehrleute spenden möchte, kann an den Solidaritätsfonds der Feuerwehren in NRW spenden. Wir sind dankbar für jede Unterstützung.

Der Solidaritätsfonds der Feuerwehren in NRW e. V. hat ein Sonderkonto "Spendenkonto Hochwasserhilfe" eingerichtet. Die Bankverbindung lautet: Solidaritätsfonds der Feuerwehren in NRW e. V. - Spendenkonto Hochwasserhilfe Kreissparkasse Düsseldorf BIC: WELADED1KSD IBAN: DE56 3015 0200 0002 1615 37

