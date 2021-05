Verband der Feuerwehren in NRW e. V.

VdF-NRW: Dachverband beteiligt sich mit Fotoaktion am internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT)

Wuppertal (ots)

Unter dem Motto "Be who you are!" startet der Verband der Feuerwehren in NRW e. V. ab dem 17. Mai (internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Transphobie) eine bundesweite digitale Fotoaktion.

Die Botschaft lautet: Für eine offene und bunte Feuerwehr. Gemeinsam für Toleranz, Akzeptanz und Unterstützung.

Feuerwehrleute oder der Feuerwehr nahestehende Personen und Unternehmen sind dazu eingeladen, ein Foto von sich einzusenden und so für mehr Vielfalt in der Feuerwehr zu werben. Ganz egal, wer man ist oder wen man liebt. Die Aktion wird unter anderem auch vom Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen und von der Jugendfeuerwehr NRW unterstützt und läuft bis Ende Juni.

Eingereichte Fotos werden im Anschluss in einer Fotocollage des Verbandes zusammengestellt.

Weitere Inforamtionen sind unter https://www.feuerwehrverband.nrw/fotoaktion zu finden.

Das beigefügte Bildmaterial zeigt die noch zu erweiternde Fotocollage des Verbandes. Diese darf gerne zur Berichterstattung über die Aktion verwendet werden.

Original-Content von: Verband der Feuerwehren in NRW e. V., übermittelt durch news aktuell