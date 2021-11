Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß auf der L 261

Meckenheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 261 bei Meckenheim sind am Montagmorgen (15.11.2021) zwei Personen verletzt worden.

Nach den ersten Ermittlungen war ein 28-jähriger Fahrzeugführer zur Unfallzeit gegen 06:35 Uhr von der Autobahn 565 an der Anschlussstelle Meckenheim-Nord abgefahren und beabsichtigte seine Fahrt auf der L 261 in Richtung Meckenheim fortzusetzen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mann dabei über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Auto eines 27-Jährigen, der durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Er wurde an der Unfallstelle durch die Feuerwehr befreit und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell