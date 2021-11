Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffitisprayer festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein aufmerksamer Polizeibeamter beobachtete in seiner Freizeit mehrere Graffitisprayer, die anschließend festgenommen werden konnten. Der Beamte befand sich am Samstag (27.11.2021) gegen 07.00 Uhr im Bereich der Forststraße und bemerkte Personen, die Graffiti, sogenannte "Tags", an einer Hauswand auf Höhe Gebäude 114 anbrachten. Die von ihm verständigten Kollegen konnten daraufhin in der näheren Umgebung eine 28-jährige Frau sowie zwei 23-jährige Männer antreffen. Bei allen Personen konnten an Händen oder Kleidung Farbrückstände festgestellt werden. Bei einer Absuche konnten bisher acht Sachbeschädigungen festgestellt werden, die den Tatverdächtigen zugeordnet werden können. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

