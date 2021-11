Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart - Nord (ots)

Im Schutze der Dunkelheit verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (26.11.2021) 18.00 Uhr bis Samstag (27.11.2021) 00.30 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Hermann-Kurz-Straße. Nachdem sie zunächst über den angrenzenden Garten auf das Grundstück eingedrungen waren, hebelten sie eine Hintertüre am Haus auf. In der Folge durchsuchten der oder die Täter alle drei Stockwerke und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778.

