POL-AUR: Aurich - Fahren unter Alkoholeinfluss +++ Lütetsburg - Auffahrunfall mit Alkoholeinfluss +++ Hage - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz +++ Lütetsburg - Vorfahrtsverletzung im Kreisverkehr

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren unter Alkoholeinfluss

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am späten Montagabend in Aurich. Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung wurde die Polizei Aurich gegen 22.30 Uhr in der Esenser Straße auf einen Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Bei dem kontrollierten 58-jährigen VW-Fahrer stellten die Beamten eine absolute Fahruntüchtigkeit fest. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den 58-jährigen Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Norden/Lütetsburg - Auffahrunfall mit Alkoholeinfluss

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag in Lütetsburg. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein 75-jähriger VW-Fahrer gegen 14.20 Uhr in der Osterstraße auf einen stehenden Opel auf. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 75-jährigen Autofahrer offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Hage - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag wurden die Beamten des Einsatz- und Streifendienst Norden gegen 12.15 Uhr in der Berumer Allee auf eine 24-jährige Fahrerin eines E-Scooter aufmerksam. Sie stellten im Rahmen der Verkehrskontrolle fest, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ein Strafverfahren gegen die 24-jährige Frau wurde eingeleitet.

Norden/Lütetsburg - Vorfahrtsverletzung im Kreisverkehr

Zu einer Vorfahrtsverletzung kam es am Montagmittag im Kreisverkehr in Lütetsburg. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr gegen 13.20 Uhr in den Kreisverkehr an der B72 und übersah hierbei offenbar einen 17-jährigen Kleinkraftradfahrer im Kreisverkehr. Der Motorradfahrer bremste und stürzte zu Boden. Der Fahrer des vermutlich hellen Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Geschehen sowie zu dem bislang unbekannten LKW-Fahrer machen können, um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

