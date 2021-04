Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Den Sohn angetrunken ins Krankenhaus gefahren - Strafverfahren gegen 58 - jährigen aus Hassloch eingeleitet

Ludwigshafen (ots)

Aufgrund von starken Schmerzen fuhr ein 58 - jähriger Mann aus Haßloch seinen 25 - jährigen Sohn am Sonntag, 04.04.2021 um 18:00 Uhr in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen. Da der Sohn, welcher unter starken Schmerzen litt, im Krankenhaus nicht sofort behandelt wurde, kam es zu einem Disput mit dem Krankenhauspersonal, so dass die Polizei hinzugerufen wurde. Der Streit konnte schnell beigelegt werden, jedoch stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Vater fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille. Dieser muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, eine Blutprobe wurde bei ihm entnommen.

