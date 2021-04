Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Vermeindliche Party aufgelöst

Ludwigshafen (ots)

Durch einen anonymen Hinweis am 04.04.2021, gegen 01:40 Uhr, wurde die Polizei wegen lauter Musik auf eine Werkstatt in der Industriestraße in 67063 Ludwigshafen am Rhein aufmerksam, welche zu einem Partyraum mit Bar, Tischtennisplatte, Pooltisch, Shisha-Lounge und Spielautomaten umgebaut wurde. Hier konnten 8 Personen im Alter von 25 bis 44 Jahren aus Mutterstadt, Frankenthal, Mühlheim an der Rühr, Beindersheim und Dannstadt-Schauernheim angetroffen werden. Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, welche durch den ebenfalls anwesenden kommunalen Vollzugsdienst bearbeitet werden. Ebenfalls wurden Sicherheitsverstöße gegen Bauvorschriften festgestellt, wonach die "Werkstatt" versiegelt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell