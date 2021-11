Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Victorbur - Diebstahl aus Pkw +++ Großheide - Kleidercontainer beschädigt +++ Aurich - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Victorbur - Diebstahl aus Pkw

Auf einem Firmengelände in Victorbur kam es in der Nacht zu Montag zu einem Diebstahl. Gegen 0.50 Uhr entwendeten Unbekannte auf dem Gelände am Koppelweg aus einem Fahrzeug elektronische Geräte. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Großheide - Kleidercontainer beschädigt

Unbekannte haben in Großheide einen Altkleidercontainer beschädigt. An einem Container auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Coldinner Straße wurde gegen 11 Uhr ein beschädigter Schließriegel festgestellt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag in Aurich-Plaggenburg. Gegen 11.20 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Audi auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Wittmund unterwegs, als ein vorausfahrender 49-jähriger Audi-Fahrer auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Dies bemerkte der 25-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Audi des 49-Jährigen gegen einen Baum geschoben. Lediglich der 25-jährige Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 25-Jährige Alkohol konsumiert hatte. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell