POL-AUR: Esens - Sachbeschädigung

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Sachbeschädigung

In der Nacht zu Freitag kam es in Esens zu einer Sachbeschädigung. Im Hayungshauser Weg beschädigte ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, eine Holzkiste von einem Eierverkaufsstand. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04971 926500.

