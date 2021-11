Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto zerkratzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Auto zerkratzt

Unbekannte haben am Donnerstag auf einem Parkplatz in Wittmund ein Auto zerkratzt. Zwischen 9 Uhr und 12 Uhr beschädigten die Täter vermutlich mit einem spitzen Gegenstand einen ordnungsgemäß geparkten roten Opel Corsa-E am Karl-Bösch-Platz. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell