Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht +++ Dornum - Parkendes Fahrzeug touchiert +++ Aurich - Mit Radfahrer kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Vor einem Mehrparteienhaus in Aurich-Popens wurde am Dienstag ein Auto beschädigt. Zwischen 1 Uhr und 10 Uhr stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Popenser Straße, in Höhe der Hausnummer 61, gegen einen grauen Mazda 5. Er entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04941 606215.

Dornum - Parkendes Fahrzeug touchiert

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch in Dornum. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte gegen 5.30 Uhr in der Alten Poststraße einen blauen Opel Astra am Fahrbahnrand und beschädigte den Außenspiegel. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Mit Radfahrer kollidiert

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Aurich mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Gegen 16.30 Uhr war der 54 Jahre alte VW-Fahrer auf dem Hoheberger Weg in Richtung Wallinghausen unterwegs und wollte nach links in die Habbo-Apken-Straße fahren. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden 56-jährigen Fahrradfahrer und erfasste ihn. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell