Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Jugendlicher wurde angegriffen +++ Dornum - Auto aufgebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Jugendlicher wurde angegriffen

Ein Jugendlicher ist am frühen Samstagmorgen in Aurich angegriffen worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der 16-Jährige gegen 3.20 Uhr mit dem Fahrrad aus Richtung Dietrichsfeld, als Unbekannte ihn an der Ecke Dornumer Straße / Stürenburgweg in Höhe eines dortigen Imbisses unvermittelt angriffen und zu Boden stießen. Die Täter sollen ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert haben, flüchteten jedoch ohne Beute. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu dem Geschehen machen können, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Dornum - Auto aufgebrochen

In der Alten Dorfstraße in Dornum wurde ein Auto aufgebrochen Zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, zerstörten Unbekannte das Fenster eines Peugeot 206 und entwendeten aus dem Fahrzeug unter anderem Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

