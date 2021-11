Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen gesucht +++ Hage - Tierkadaver in Plastiktüte entsorgt +++ Upgant-Schott - Diebstahl auf Baustelle

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen gesucht

Zu einem versuchten Raub kam es am Sonntag in der Norder Innenstadt. Gegen 19 Uhr waren ein 68 Jahre alter Mann und seine 63 Jahre alte Frau zu Fuß im Neuen Weg unterwegs, als ein bislang Unbekannter das Ehepaar in Höhe einer dortigen Bäckerei zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Der Täter flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Er wird beschrieben als etwa 1,70 Meter groß, schlank und etwa 18 Jahre alt. Er hatte dunkle, leicht gelockte Haare, trug dunkle Kleidung und eine Kapuze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Hage - Tierkadaver in Plastiktüte aufgefunden

In Hage wurden in einer Plastiktüte tote Katzen aufgefunden. Die Tragetasche mit insgesamt vier Tierkadavern wurde am 22.10.2021 neben den Altkleidercontainern auf einen Supermarktparkplatz in Hage, Am Edenhof, gemeldet. Bei den Kadavern handelt es sich um eine ausgewachsene Katze und drei Katzenjunge. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Wer Angaben zur Herkunft der toten Tiere oder zur Täterschaft machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Hage zu melden unter Telefon 04931 973980.

Upgant-Schott - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Upgant-Schott kam es am Wochenende zu einem Diebstahl. In der Hansestraße entwendeten Unbekannte von einem Anhänger zwei Baggerkübel. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

