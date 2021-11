Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Betrunken mit E-Scooter unterwegs +++ Südbrookmerland - Transporter beschädigt +++ Großefehn - Fußgänger angefahren und geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Ein 46 Jahre alter Mann war am Sonntagabend in Norden betrunken mit einem E-Scooter unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 19.40 Uhr auf dem Neuen Weg an. Im Rahmen der Verkehrskontrolle führten sie einen Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Südbrookmerland - Transporter beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Südbrookmerland. Zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Außenspiegel eines Iveco Transporters am rechten Straßenrand. Der Verursacher fuhr vermutlich ein ähnlich großes Fahrzeug. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Einmündung zum Blässhuhnweg. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Fußgänger angefahren und geflüchtet

Ein Autofahrer ist am Montag in Großefehn nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Gegen 7 Uhr fuhr der bislang Unbekannte auf der Hauptwieke Nord in Fahrtrichtung B 72 und touchierte in Höhe der Hausnummer 30 mit seinem rechten Außenspiegel einen 15-jährigen Fußgänger. Der Junge wurde leicht verletzt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Er soll einen silbernen Kleinwagen, möglicherweise einen Skoda, gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

