POL-AUR: Norderney - Gruppe griff Mann an +++ Norden - Außenspiegel beschädigt +++ Großheide - Einbruch in Wohnhaus

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Gruppe griff Mann an

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 40-jährigen Mannes ist es am Freitagabend auf Norderney gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war das 40-jährige mutmaßliche Opfer gegen 22.30 Uhr zu Fuß auf der Knyphausenstraße unterwegs, als es in Höhe Seilerstraße von einer Gruppe Jugendlicher unvermittelt angegriffen wurde. Die vier männlichen Jugendlichen sollen den Mann geschlagen und getreten haben. Anschließend flüchteten sie fußläufig. Der 40-Jährige wurde verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Norden - Außenspiegel beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag ein Auto in der Brückstraße in Norden beschädigt. Zwischen 0 Uhr und 9 Uhr trat der Täter offenbar gegen den linken Außenspiegel eines Audi A4 und verursachte einen Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Großheide - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in der Coldinner Straße in Großheide eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931 9210.

