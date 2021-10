Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht +++ Südbrookmerland - Auffahrunfall +++ Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt +++ Rechtsupweg - Berauscht mit dem PKW gefahren +++ Norden - Fahren ohne Versicherungsschutz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag in Sandhorst. Ein Autofahrer hatte seinen weißen VW Golf zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Arentestraße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Heckstoßstange fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Auf der B 72 in Südbrookmerland kam es am Freitag zu einem Auffahrunfall. Ein 46 Jahre alter Mann war gegen 13.40 Uhr mit einem Mercedes Sprinter in Richtung Moordorf unterwegs, als die vor ihm fahrende Renault-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 46-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt

In Aurich ist am Freitag ein Fahrzeug beschädigt worden. Ein bislang Unbekannter touchierte beim Ein- bzw. Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Dreekamp einen Hyundai. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rechtsupweg - Berauscht mit dem PKW gefahren

Am 29.10.2021 gegen 09.50 Uhr wurde in Rechtsupweg ein 45-Jähriger aus Südbrookmerland kontrolliert, der mit seinem PKW auf der Hauptstraße fuhr. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dies bestätigte ein Drogenschnelltest, der positiv ausfiel. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Freitagabend gegen 21.55 Uhr wurden zwei Jugendliche kontrolliert, die in Norden, Gewerbestraße, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmartes mit E-Scootern unterwegs waren. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für beide Kraftfahrzeuge kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde den beiden 14- und 15-Jährigen untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

