Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Utarp - Autofahrer war betrunken + Wittmund - Unfall beim Überholvorgang + Dunum - Drei Verletzte bei Autounfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Utarp - Autofahrer war betrunken

In der Nacht zu Freitag hat die Polizei in Utarp einen 21-jährigen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Die Beamten hielten den Heranwachsenden in den frühen Morgenstunden auf der Esenser Straße an. Der 21-Jährige war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Wittmund - Unfall beim Überholvorgang

Zwei Autofahrer sind am Donnerstag auf der Hauptstraße in Wittmund zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 12.15 Uhr ein 69 Jahre alter Ford-Fahrer in Richtung Reepsholt unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz fahren. Ein nachfolgender 74-jähriger Mercedes-Fahrer übersah dies offenbar und setzte zum Überholen an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Die Beteiligten wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei etwa 10.000 Euro.

Dunum - Drei Verletzte bei Autounfall

Bei einem Verkehrsunfall in Dunum sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Gegen 13 Uhr war nach ersten Erkenntnissen eine 31 Jahre alte Audi-Fahrerin auf der Auricher Straße in Richtung Esens unterwegs und wollte nach links in den Alten Postweg abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Audi A3. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Zwei Insassen in dem Audi A3, eine 32 Jahre alte Frau und ein Kleinkind, wurden leicht verletzt. Die 31-jährige Audi-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell