Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Glasflaschen und Fliesen auf Fahrzeuge geworfen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf am Samstag gegen 24:00 Uhr mehrere Glasflaschen und Fliesen aus dem siebten oder achten Stock eines angrenzenden Hochhauses auf Fahrzeuge in der Hermannstraße in Ludwigsburg. Dabei wurden die Fahrzeugdächer von zwei Fiat und einem BMW beschädigt. Die Höhe der verursachten Sachschäden wurde bislang noch nicht beziffert. Zeugen können sich unter Tel. 07141 18 5353 an das Polizeirevier Ludwigsburg wenden.

