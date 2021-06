Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1100

Ludwigsburg

Marbach am Neckar: Mit Baum kollidiert - 23-Jähriger erleidet Sekundenschlaf

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kollidierte ein 23-jähriger BMW-Lenker gegen 06:55 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Ludwigsburg und Marbach am Neckar mit einem Baum, nachdem der junge Mann aufgrund seiner Übermüdung vermutlich einen Sekundenschlaf erlitten hatte und von der Fahrbahn abkam. Seine beiden Mitfahrer im Alter von 21 und 35 Jahren zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Ludwigsburg kam mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort, da aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn gesäubert werden musste. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den BMW, der aus einer Böschung geborgen werden musste. Das Fahrzeug wurde vollständig beschädigt. Die Sachschäden belaufen sich bislang auf etwa 10.000 Euro. Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 25-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell