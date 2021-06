Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Autoknacker ertappt

Ludwigsburg (ots)

Beim unberechtigten Öffnen eines mit Keyless Go ausgerüsteten Ford Kuga hat ein Passant in der Nacht zum Sonntag einen unbekannten Täter entdeckt und in die Flucht geschlagen. Gegen 02:10 Uhr beobachtete er den Unbekannten und ging direkt auf ihn zu. Der etwa 170 cm große Mann mit Glatze, der schwarz gekleidet war und einen schwarzen Rucksack dabei hatte, ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung der Bilfinger Straße.

