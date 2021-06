Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Gulli- und Schachtdeckel ausgehoben

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag hebelten noch Unbekannte in der Panoramastraße in Hildrizhausen insgesamt 15 Gulli- und Schachtdeckel aus. Die Deckel bildeten Hindernisse für Verkehrsteilnehmer, die die Straße befahren wollten. Ein Anwohner alarmierte am Samstagmorgen die Polizei. Ob es zu konkreten Gefährdungssituationen kam, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen und gefährdete Personen werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell