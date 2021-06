Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Zeitungen angezündet

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Tartanplatz bei der Grundschule in Hochberg hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag einen Zeitungsstapel angezündet. Der noch kokelnde Stapel wurde gegen 8:30 Uhr von einem Passanten entdeckt und gelöscht. Durch den Brand wurde auch der Tartanplatz in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des dabei angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck, Tel. 07146 28082-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell