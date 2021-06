Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: verdächtige Wahrnehmung führt zu Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos

Ludwigsburg (ots)

Ein Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz war am Samstagnachmittag in Bietigheim-Bissingen-Kammgarnspinnerei aufgrund einer verdächtigen Wahrnehmung eingesetzt. Ein Zeuge hatte zuvor bei der Polizei gemeldet, dass ein 33 Jahre alter Freund ihn per Videotelefonie kontaktiert und ihm dort eine Schusswaffe gezeigt habe. Diese habe er sich zu seinem Schutz besorgt. Der Zeuge vermutete eine akute psychische Ausnahmesituation des 33-Jährigen, da dieser unter einer psychischen Erkrankung leide. Gegen 17.30 Uhr wurde ein auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn vom Amtsgericht Heilbronn angeordneter Durchsuchungsbeschluss der Wohnung des 33-Jährigen durch das Spezialeinsatzkommando vollstreckt. Während dessen kam der 33-Jährige, der in Begleitung ein Bekannten war, mit seinem BMW an seine Wohnanschrift. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung, der der 33-Jährige zustimmte, konnte eine Luftdruckwaffe, dazugehörige Gaskartuschen und Gummigeschosse festgestellt und beschlagnahmt werden. Die Waffe besitzt der 33-Jährige legal. Darüber hinaus fanden die Beamten Artikel zum Konsum von Marihuana. Im Laufe der vorläufigen Festnahme erlitt der 33-Jährige vermutlich einen nervlichen Zusammenbruch. Er wurde vom Rettungsdienst, der von einer Streifenwagenbesatzung begleitet wurde, in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell