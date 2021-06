Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gemarkung Pleidelsheim: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und 16.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagmorgen kurz nach 08:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord. Ein 31-jähriger Fahrer eines Seat fuhr aus Richtung Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und kollidierte mit einer Notrufsäule. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich wieder mit den Rädern auf der Fahrbahn, in entgegengesetzter Fahrtrichtung, zum Stehen. Ersthelfer leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Der alleine im Fahrzeug befindliche 31-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Während der Unfallaufnahme und zur Bergung des Fahrzeugs war die Richtungsfahrbahn Stuttgart mehrfach kurzzeitig gesperrt. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen kam es nicht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Feuerwehr Pleidelsheim hatte zwei Fahrzeuge und neun Einsatzkräfte eingesetzt. Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg war zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle im Einsatz. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war zeitweise mit sechs Streifenbesatzungen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell