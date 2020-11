Polizei Gütersloh

POL-GT: Scheibe mit Gullideckel eingeworfen - Einbruch in Steinhagen

GüterslohGütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Donnerstagmorgen (12.11., 05.00 Uhr) meldeten Zeugen einen Einbruch in einen Kiosk an der Brinkstraße. Zwei Personen konnten in der Dunkelheit wahrgenommen werden, welche in Richtung Woerdener Straße/ Mozartstraße flüchteten.

Die Einbrecher warfen mit einem Gullideckel die Scheibe des Geschäfts ein und durchsuchten die Innenräume. Auf ihrer Flucht verloren sie Teile des Diebesguts. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie hauptsächlich Tabakwaren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen rund um den Tatort beobachten können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

