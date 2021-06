Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: alkoholisierter 26-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ludwigsburg (ots)

Ein unter Alkoholeinwirkung stehender 26-Jähriger musste am Donnerstag gegen 17.40 Uhr am Postplatz in Böblingen von Beamten des Polizeireviers Böblingen in Gewahrsam genommen werden. Zuvor hatte ein Zeuge beobachtet, wie der 26-Jährige oberkörperfrei und grölend durch die Kelterstraße zog. Im Bereich der Breite Gasse legte sich der Mann mehrfach auf die Straße, so dass Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Die Polizisten trafen den 26-Jährigen im Bereich des Postplatzes an. Die Verständigung mit ihm gestaltete sich jedoch äußerst schwierig, da er der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Er wurde, da er desorientiert wirkte, zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von mehr als zwei Promille. Der Mann musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen.

