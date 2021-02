Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

++ Auflösungen von sog. "Corona-Partys" ++

Am Abend des 13.02.2021, gegen 18:10 Uhr, wurde die Polizei Delmenhorst nach einem Hinweis aus der Nachbarschaft in die Cramerstraße gerufen. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurden dabei neun Personen aus vier verschiedenen Haushalten - zum Teil lautstark feiernd und ausgiebig speisend - festgestellt. Gegen alle anwesenden Personen (Erwachsene zwischen 26 und 45 Jahren alt) wurden Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

Eine ähnlich gelagerte Feierlichkeit wurde in den frühen Morgenstunden des 14.02.21, gegen 01:30 Uhr, in der Straße "Am Grünen Kamp" festgestellt. Auch hier hatten sich acht Personen aus vier verschiedenen Haushalten (Erwachsene zwischen 18 u. 44 Jahren alt) zum Abhalten einer musikbegleiteten Feierlichkeit mit Speisen und alkoholischen Getränken zusammengefunden, ohne dabei die geltenden Regelungen der Corona-Verordnung zu beachten. Auch hier wurden entsprechende Bußgeldverfahren, die mit einem Bußgeld im mittleren dreistelligen Eurobereich belegt sind, eingeleitet. Beide Feierlichkeiten wurden im Anschluss an die Personalienfestellungen polizeilich aufgelöst und jeweils entsprechende Platzverweise erteilt.

