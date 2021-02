Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

++ Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Dötlingen/OT Neerstedt.

Am Samstagmorgen, 13. Februar 2021, gegen 02:10 Uhr, befahren Beamte der Polizei Wildeshausen die Hauptstraße in Neerstedt, als hinter ihnen ein BMW dicht auffährt. Aus diesem Grund soll eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden, wobei der Fahrzeugführer zunächst nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens reagiert. Bei der Kontrolle kann von dem 34-Jährigen Fahrzeugführer aus Bremen ausgehend Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,27 Promille. Auf den Fahrzeugführer kommt jetzt ein Strafverfahren zu. Zu diesem Zweck ist ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt worden. Weiterhin am Samstag, gegen 07:45 Uhr, kann der BMW erneut in Neerstedt durch Beamte der Polizei Wildeshausen kontrolliert werden; Fahrzeugführer ist abermals der 34-jährige aus Bremen.

Weil in der Nacht zuvor bereits sein Führerschein beschlagnahmt wurde, war es ihm seitdem nicht mehr gestattet fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Aus diesem Grund kommt es zur Einleitung eines weiteren Strafverfahrens wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

.

++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Verstoß gegen das Waffengesetz, Verstoß gegen die Corona-Verordnung ++

Großenkneten/OT Ahlhorn.

Am Samstag, 13. Februar 2021, gegen 17:20 Uhr, kontrollieren Beamte der Polizei Wildeshausen einen VW Polo auf der Cloppenburger Straße in Ahlhorn. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit bei dem 19-Jährigen Fahrzeugführer aus Wildeshausen wird eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Dem 19-Jährigen wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Während der Verkehrskontrolle wird durch die Beamten zudem der PKW durchsucht. Dabei kann unter dem Beifahrersitz (zugriffsbereit gelegen) ein Teleskopschlagstock gefunden und sichergestellt werden. In dem PKW haben sich während der Kontrolle drei Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten befunden. Diese Personenanzahl verstößt gegen die geltende Corona-Verordnung, wodurch für alle drei Fahrzeuginsassen zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

.

++ Keine Verstöße am "Faschingssamstag" ++

Ganderkesee. Am Samstag, 13. Februar 2021, hätten wie in jedem Jahr der Faschingsumzug und weitere Feierlichkeiten in Ganderkesee stattgefunden. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind die Veranstaltungen in diesem Jahr allesamt ausgefallen. Um die Einhaltung der aktuellen Regelungen der Corona-Verordnung zu kontrollieren, war die Polizei zeitweise verstärkt in Ganderkesee präsent. Dabei konnten keine Verstöße mit einem Bezug auf den Faschingssamstag festgestellt werden. Für die Einhaltung der Corona-Verordnung bedankt sich die Polizei und hofft auf eine neue Faschingsveranstaltung im nächsten Jahr.

.

++ Mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung ++

Sowohl am Samstag, 13. Februar 2021, als auch in der Nacht auf Sonntag, 14. Februar 2021, können im gesamten Landkreis mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung durch die Polizei festgestellt werden. Es sind größere Personengruppen oder auch kleinere Feierlichkeiten im privaten Raum durch die Polizei aufgelöst worden. In diesem Zusammenhang sind mehrere Verfahren aufgrund festgestellter Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden. Alle betroffenen Personen müssen mit entsprechenden Bußgeldern rechnen.

Rückfragen zu vorstehenden Meldungen richten Sie bitte direkt an die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell