POL-DEL: Verkehrsunfall auf Parkplatz

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, dem 12.02.2021 kam es gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts an der Schönemoorer Straße zu einem Verkehrsunfall, als ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters im Bereich der Ladezone rückwärts fuhr. Leider befand sich hinter dem Fahrzeug ein Fußgänger (67 Jahre aus Delmenhorst). Es kam zum Zusammenstoß wodurch der Fußgänger unter das Fahrzeug geriet. Er wurde hierbei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

