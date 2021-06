Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen (B 464 Höhe Dagersheim): Verkehrsunfall hat eine Leichtverletzte sowie hohen Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Eine 60-jährige Mercedes-Benz-Lenkerin befuhr die B 464 von Renningen kommend in Richtung Holzgerlingen und kam kurz vor der Ausfahrt Böblingen-Süd aus noch bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr diese eine dort versenkte Schutzplanke, überschlug sich im weiteren Verlauf und kam nach etwa sechzig Metern auf den Rädern quer zur Fahrbahn hinter den Schutzplanken zum Stehen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Am Pkw Mercedes-Benz AMG (G-Klasse) entstand Sachschaden in Höhe von etwa 120.000 Euro. Der entstandene Flurschaden sowie der Sachschaden an den Schutzplanken beläuft sich auf weitere 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe waren Vertreter des Umweltamtes des Landkreises Böblingen vor Ort. Durch die Verantwortlichen wurde veranlasst, dass die betroffenen Bodenbereiche durch den Einsatz eines Baggers abgetragen wurden. Die Baggerarbeiten waren kurz nach 20.00 Uhr beendet. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zweitweise drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

