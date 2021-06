Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kücheneinbaugeräte aus Rohbau gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Mittwoch, 02.06.2021, auf Donnerstag, 03.06.2021, haben Unbekannte aus einer Erdgeschosswohnung aus einem Rohbau in der Römerstraße, gegenüber der DRK-Wache, einen Einbau-Herd, ein Glaskeramik-Kochfeld sowie einen Einbau-Kühlschrank gestohlen. Nach Sachlage wurden die Gerätschaften über die Terrassentür nach außen verbracht und an der Einmündung Louise-Schröder-Weg in ein Fahrzeug verladen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

