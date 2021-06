Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Weil der Stadt: Brand einer Hütte

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 10:16 Uhr, wurde dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ein Band einer Hütte zwischen Weil der Stadt und Ostelsheim gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Hütte eines örtlichen Reitsportvereins bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Weil der Stadt und Merklingen, welche mit acht Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort kamen, konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Der Rettungsdienst hatte vorsorglich einen Rettungswagen entsandt. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude war nach dem Brand einsturzgefährdet, weshalb mit Unterstützung eines örtlichen Unternehmens das Dach abgerissen wurde. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

