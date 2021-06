Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Kein Feuer an der Schwelmer Straße

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde der Feuerwehr Sprockhövel gegen 16.50 Uhr ein Waldbrand an der Schwelmer Straße gemeldet. 6 Fahrzeuge mit 32 Einsatzkräfte rückten zum Schadensort aus. Vor Ort konnte jedoch kein Feuer festgestellt werden. Auch nach Erkundung der näheren Umgebung und des Autobahnzubringers war kein Schadensereignis ersichtlich. So konnten die Einsatzkräfte gegen 17.35 Uhr den Einsatz wieder beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell