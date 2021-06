Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen: Brand in Entsorgungsbetrieb

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Montagmorgen eine größere Menge Häckselgut in einer Halle eines Entsorgungsunternehmens in der Beihinger Straße in Benningen in Brand geraten. Gegen 04:15 Uhr wurde Rauch aus der Halle entdeckt. 21 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Benningen und Marbach hatten den Brand gegen 05:00 Uhr eingedämmt, musste aber das Material zur endgültigen Löschung auseinanderziehen. Ob an der Halle selbst oder darin befindlichen Maschinen Sachschaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei schließt aufgrund der vorgefundenen Situation Brandstiftung als Brandursache nicht aus. Die Ermittlungen dauern an.

