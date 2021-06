Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel; Überholmanöver geht schief; Motorradfahrer verletzt;

Kandel (ots)

Kandel; Am 23.06.2021 befuhren um 14:08 Uhr zwei PKW Fahrer und ein Motorradfahrer die L554 von der B9 kommend in Richtung Kandel. VOr dem Ortseingang wollte der erste in der Fahrzeugschlange nach links in einen Feldweg einbiegen. Ein nachfolgender Motorradfahrer setzte jedoch in diesem Moment zum Überholen der Fahrzeugkolonne an. Der Kradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

