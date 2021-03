Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Rathaustür eingeworfen

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter warfen, zwischen dem 19. März (Freitag), 19.30 Uhr und dem 20. März (Samstag), 12.30 Uhr, Steine gegen die Scheibe der Eingangstür des Rathauses an der Straße Markt. Hierdurch wurde die Eingangstür erheblich beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, der Polizei einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg mitzuteilen. Hierzu können Sie auch den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis nutzen.

