POL-WOB: PKW-Einbruch und Räderdiebstahl, VW-Tor Ost, Parkhaus 1. Etage

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es im Parkhaus des VW-Tor Ost in der ersten Parketage zu einem Einbruch in ein Fahrzeug sowie zu einem Diebstahl von Rädern gekommen. Unbekannte Täter haben hierbei die Scheibe eines PKW eingeschlagen und eine sog. Dash-Cam entwendet. Von einem weiteren, roten VW Golf R wurden die vier Räder entwendet. Da sich die Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe zueinander befanden, ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die Angaben über die o.g. Tat machen können oder aber verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im o.g. Bereich festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 05361/ 46460 zu melden.

