POL-MR: ++ Werzeug entwendet ++ Auseinandersetzung am Erlenring ++ Mauerpfeiler touchiert ++ Sachbeschädigung am Waldkindergarten ++ Einbrecher überrascht ++ Parkrempler ++ LKW überschlägt sich ++

Werkzeug erst entwendet, dann liegen gelassen

Neustadt: Diebe kletterten auf ein umzäuntes Grundstück in der Alsfelder Straße und nahmen dort frei zugängliches Werkzeug an sich. In einem nahegelegenen Wäldchen konnte das insgesamt etwa 70 Euro teure Werkzeug, unter anderem zwei Äxte, aufgefunden werden. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise: Wem ist zwischen Donnerstag (25.03.), 17.30 Uhr und Freitag, 17.00 Uhr etwas Verdächtiges in dem Bereich der Alsfelder Straße und dem Waldstück aufgefallen?

Auseinandersetzung am Erlenring

Marburg: Mehrere Anrufer meldeten am frühen Sonntagmorgen (28.03.) eine lautstarke Auseinandersetzung am Erlenring. Die Angabe zur Anzahl der Beteiligten schwankte dabei zwischen zehn und 30. Polizeistreifen trafen gegen 01 Uhr in den umliegenden Straßen noch auf mehrere, teils weglaufende, Personen. Ein 18-Jähriger gab an, im Verlauf einer zunächst verbalen Auseinandersetzung am Erlenring einen Faustschlag ins Gesicht kassiert zu haben. Die genaue Ausgangssituation des Streits muss noch ermittelt werden, ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Personengruppen mit jeweils sechs bis acht Personen aneinandergeraten. Bisher geht die Polizei jedoch davon aus, dass ein etwa 185 cm großer, 18 bis 20 Jahre alter Mann für die leichten Verletzungen des 18-Jährigen verantwortlich ist. Der Verdächtige hat dunkle, gelockte Haare, hatte keinen Bart und trug eine Mütze. Hinweise zum Streitgeschehen sowie zum beschriebenen Verdächtigen nimmt die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, entgegen.

Mauerpfeiler touchiert

Marburg: Ohne sich um den 500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich ein Unbekannter zwischen 12 Uhr am Samstag (20.03.) und 16 Uhr am Freitag (26.03.) aus dem Waidmannsweg. Zuvor war er vermutlichen beim Rangieren gegen einen Mauerpfeiler gestoßen. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Sachbeschädigung am Waldkindergarten

Stadtallendort: Eine Holzkiste für Feuerholz brachen Unbekannte am zurückliegenden Wochenende im Waldkindergarten in der Hindenburgstraße auf. Dadurch verursachten sie zwischen 13 Uhr am Freitag (26.03.) und 08 Uhr am Montag einen Schaden von etwa 50 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise.

Einbrecher überrascht

Neustadt: Eine 67-jährige Anwohnerin in der Gleimenhainer Straße bemerkte in der Nacht auf Montag (29.03.) Geräusche im Haus und schaltete gegen 0.05 Uhr das Licht an. Dadurch vertrieben entfernte sich ein etwa 165 bis 170 cm großer Mann, der mit einer hellen Jacke mit Kapuze bekleidet war. Er war zuvor bereits in den Vorraum des Hauses gekommen. Der angerichtete Schaden an der Tür ist noch nicht näher zu beziffern. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Beschriebenen in der Gleimenhainer Straße bemerkt? Wer kann die Personenbeschreibung ergänzen?

Parkrempler

Stadtallendorf: Die hintere linke Tür eines geparkten Ford beschädigte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Posener Straße. Zwischen 17 Uhr am Samstag (27.03.) und 21.30 Uhr am Sonntag entstanden die etwa 1500 Euro hohen Beschädigungen. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei in Stadtallendort, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise.

LKW überschlägt sich

Cölbe: Ein 30-Jähriger kam am Montag (29.03.) aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der K 3 zwischen Bracht und Schönstadt ab. Der MAN-LKW geriet dadurch gegen 08.20 Uhr ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf der rechten Fahrzeugseite im Straßengraben liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Am LKW entstand ein Totalschaden. Die umfangreichen Bergungsarbeiten samt Vollsperrung der K3 dauerten mehrere Stunden und sind zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung noch nicht abgeschlossen.

