Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: unter Drogeneinfluss gefahren ++ Tür hält Einbruchsversuchen stand

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf und Kirchhain: unter Drogeneinfluss gefahren

Stadtallendorf:

In der Niederrheinischen Straße hielten Stadtallendorfer Polizisten gestern Mittag (25.03.2021), um 12:30 Uhr einen 59-Jährigen in einem Elektrokleinstfahrzeug an. Bei dem Fahrer des schwarzen DOC Creen ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von THC.

Kirchhain:

Um 16:54 Uhr erwischte es einen 30-jährigen Ford Transit Fahrer. Ihn kontrollierten die Ordnungshüter in der Straße "An der Wohra" an. Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum von THC.

Auf beide Fahrer kommen nun Anzeigen wegen dem Fahren unter Drogeneinfluss zu.

Neustadt: Tür hält Einbruchsversuchen stand

In der Nacht von Mittwoch (24.03.2021) auf Donnerstag (25.03.2021) machten sich Unbekannte an der Glasschiebetür der Apotheke in der Bahnhofstraße zu schaffen. Offenbar versuchten die dreisten Diebe die Tür aufzuschieben, um in das Gebäude zu gelangen. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen stand. Die Diebe flüchteten unerkannt. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

++ Rückfragen zu dieser Pressemeldung unter Tel.: 02771/ 907-120 ++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell