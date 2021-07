Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn-Altheim: Tödlicher Unfall

In den frühen Morgenstunden gegen 02.20 Uhr erreichten mehrere Notrufe über einen schweren Verkehrsunfall die Einsatzleitstellen von Polizei und Rettungsdienst. Nach ersten Meldungen kippte ein sog. Micro-Car (Zulassung bis max. 45 Km/h Höchst-geschwindigkeit) an der Ecke Gerichtstetter Straße /Baulandstraße in der dortigen Links-kurve um. Das Fahrzeug war mit 4 jungen Leuten im Alter von 16 bis 17 Jahren voll besetzt, obwohl es nur für zwei Personen ausgelegt war. Tragischerweise erlitt ein 17-jähriger Mitfahrer tödliche Verletzungen an Kopf und Hals. Nach kurzer Reanimation verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde über die Staatsanwaltschaft Mosbach ein Unfall-gutachter angefordert. Die Rettungkräfte waren mit 4 Rettungswagen und einem Notarztteam vor Ort, die Feuer-wehren aus Altheim und Walldürn mit 20 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen. Das Polizeirevier Buchen und die Verkehrspolizei aus Tauberbischofsheim wurden mit der Aufnahme des Verkehrsunfalles beauftragt. Die 16-jährige Fahrerin und die übrigen 2 Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Verkehrspolizei in Tauberbi-schofsheim unter Telefon 09341/60040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell