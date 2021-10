Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Münkeboe - Wohnhaus brannte

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

In Münkeboe in der Gemeinde Südbrookmerland ist es am Donnerstag zu einem Brandgeschehen gekommen. Gegen 13.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus in der Deichhauser Straße alarmiert. Das Feuer hatte sich im Dachstuhl ausgebreitet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hielten sich die Bewohner nicht mehr im Gebäude auf. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Brandursache ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

