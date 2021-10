POL-AUR: Neuharlingersiel - Betrunken gefahren

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Neuharlingersiel - Betrunken gefahren

Ein 75 Jahre alter Mann war am Dienstag betrunken mit dem Auto in Neuharlingersiel unterwegs. Gegen 16.45 Uhr hielt die Polizei den Autofahrer auf der Straße Kleinmargens an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

