Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Einbruch in Café +++ Wirdum - Von Fahrbahn abgekommen +++ Moordorf - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Einbruch in Café

Unbekannte sind auf Norderney in ein Café in der Lippestraße eingebrochen. Zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 13.50 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Wirdum - Von Fahrbahn abgekommen

Eine Autofahrerin ist am Montag in Wirdum von der Fahrbahn abgekommen. Die 23-jährige Audi-Fahrerin war gegen 13 Uhr auf der Loppersumer Straße unterwegs und überholte ein anderes Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen kam sie hierbei nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem Graben. Die Feuerwehr musste die 23-Jährige aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Audi musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Moordorf - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Moordorf an der Auricher Straße kam es am Samstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 11 Uhr und 11.40 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken gegen einen blauen VW Touran. Der VW wurde am hinteren Kotflügel beschädigt. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

