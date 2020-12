Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tatverdächtiger nach Autoaufbruch festgenommen-Aufmerksame Zeugin lieferte Hinweise!; Fahrraddiebstahl; Am Grün-Weißer Opel Astra beschädigt; Sandsteinmauer angefahren

Marburg-Biedenkopf

Neustadt - Tatverdächtiger nach Autoaufbruch festgenommen

Die Polizei Stadtallendorf nahm in der Nacht zum Freitag, 18. Dezember, in Neustadt einen 18 Jahre jungen Mann vorläufig fest. Er steht unter dem Verdacht, für den Einbruch in und den Diebstahl aus Fahrzeugen verantwortlich zu sein. Die Polizei stellte in seinem Rucksack diverses Diebesgut sicher. Die Zuordnung der Gegenstände dauert ebenso sowie die gesamten Ermittlungen gegen den Mann noch an. In der Nacht zum Freitag kam es in der Bismarckstraße erneut zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Der Täter schlug ein Dreiecksfenster eines weißen Kleinbusses ein und verschaffte sich so Zutritt. Er durchwühlte den Innenraum und stahl letztlich zwei hochwertige Jacken im Gesamtwert von fast 1000 Euro. Gegen 00.40 Uhr bemerkte eine aufmerksame Neustädterin einen Mann, der in der Eichendorffstraße um Autos herumschlich. Sie reagierte gut, rief die Polizei an und lieferte mit einer guten Personenbeschreibung die entscheidenden Hinweise, was letztlich zur Festnahme des Verdächtigen führte. Sein Rucksack war tatsächlich wie von der Zeugin mitgeteilt prall gefüllt. Außerdem hatte er die in dem Kleinbus gestohlenen Jacken noch bei sich. Ob und für wie viele Straftaten rund ums Auto der Mann eventuell noch verantwortlich ist, gehört zum Umfang der andauernden Ermittlungen.

Marburg - Fahrraddiebstahl

Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Grün stahl ein Dieb ein blau weißes Stevens Izoard Rennrad im Wert von 550 Euro. Die Tatzeit lässt sich zeitlich ziemlich genau einschränken und war am Donnerstag, 17. Dezember, zwischen 17 und 17.30 Uhr. Der Dieb nahm das Rad samt Fahrradschloss und am Rad hängenden Fahrradhelm mit Handschuhen mit. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Am Grün - Weißer Opel Astra beschädigt

Der bei einer Verkehrsunfallflucht vorne rechts an der Stoßstange beschädigte weiße Opel Astra parkte auf einem privat angemieteten Parkplatz in Höhe des Anwesens Am Grün 58. Der Unfall passierte am Donnerstag, 10. Dezember, zwischen 08.30 und 18.30 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug und/oder den verantwortlichen Fahrer*in ergaben sich nicht. Wer hat in der Straße am Grün ein Fahrmanöver beobachtet, dass zu dem Schaden an dem Astra geführt haben könnte? Wer kann dazu sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ernsthausen - Sandsteinmauer angefahren

Der Besitzer des Eckgrundstücks Wolferoder Straße/Am Sportplatz einen unfallbedingten Schaden an seiner Sandsteinmauer an. An der Mauer sind Abplatzungen, Fugen gebrochen und Steine komplett verschoben. Der Schaden ist vermutlich vierstellig. Der Unfall in der Straße Am Sportplatz, eine durch ein entsprechendes Verkehrszeichen nur für Anlieger und nur mit 30 km/h zu befahrene Straße, war am Donnerstag, 17. Dezember, zwischen 08.30 und 15 Uhr. Ob das mutmaßlich aufgrund gefundener und gesicherter Farbspuren wohl helle verursachende Fahrzeug mit der Mauer beim Vorbeifahren oder bei einem Rangiermanöver kollidierte, ist derzeit nicht bekannt. Aufgrund der Mauerschäden ist auch ein Schaden an dem verursachenden Fahrzeug wahrscheinlich. Wer hat zur fraglichen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

