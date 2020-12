POL-MR: Einbruch im Karlsbader Weg; Autos aufgebrochen; Audi verkratzt; Fahren unter Alkohol und/oder Drogeneinfluss; Unfallfluchten in Marburg und Oberhörlen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Einbruch im Karlsbader Weg

Zum wiederholten Mal drangen Einbrecher im Karlsbader Weg in den Gebäudekomplex Gesamtschule /Kinderhort ein. Die Tatzeit liegt zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 04.50 Uhr am Donnerstag, 17. Dezember. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume des Horts und der Schule, wobei sie Schubladen und Schränke öffneten und offensichtlich durchwühlten. Möglicherwiese wurden der oder die Täter diesmal gestört, denn sie ließen in Müllsäcke verpackte und im Außenbereich des Horts abgestellte Beute zurück. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Autos aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 16. Dezember, kam es in Neustadt zu mehreren Aufbrüchen von und Diebstählen aus Autos. Betroffen waren mindestens vier Fahrzeuge, die in der Karl-Braun-Straße und der Straße Am Stadtwald parkten. Gestohlen wurde ein Zigarettenetui aus Metall, Lebensmittel im Wert von 120 Euro, ein Stihl Laubläser im Wert von 300 Euro und insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld. Wer hat in dieser Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis/Marburg - Fahren unter Alkohol und/oder Drogeneinfluss

Fast jeden Tag zieht die Polizei Autofahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhren. Ebenso berichtet die Polizei immer über die unmittelbaren Folgen wie die notwendige Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt, Strafanzeigen wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen des Erwerbs- und Besitzes von Betäubungsmitteln, beides Vergehen nach dem Strafgesetzbuch und Betäubungsmittelgesetz, und weist wiederholt auf die Gefahren für sich und andere Verkehrsteilnehmer hin. Die Polizei weist auch darauf hin, dass sie diese Verkehrskontrollen zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ständig fortsetzt. Trotzdem setzen sich immer wieder Menschen in oder auf ein Fahrzeug und fahren obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol und/oder von sonstigen berauschenden Mitteln stehen. Auf der Bundesstraße 454 zwischen Stadtallendorf und Neustadt endete am Mittwoch, 16. Dezember, um 11.25 Uhr, die Autofahrt eines 19 Jahre jungen Mannes nach einem positiv reagierenden Drogentest. In Marburg musste ein 18-Jähriger sein Auto um 19.55 Uhr am Richtsberg stehen lassen. Um 22.45 Uhr zeigte dann der Alkotest eines 39 Jahre alten Autofahrers über 2,3 Promille. Vielleicht endete diese Autofahrt nur dank der Kontrolle durch die Polizei ohne weiteren Schaden. Die Kontrolle war im Ostkreis. Die Polizei veranlasste hier nicht nur die Blutprobe, sondern stellte auch den Führerschein sicher.

Marburg - Audi verkratzt

War es ein Unfall beim Ausparken oder ein Streifen beim Passieren der Lücke zwischen den beiden parkenden Autos. Letztendlich entstand an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite eines rot-schwarzen Audi A 1ein nicht wegpolierbarer Kratzschaden. Die Reparatur kostet schätzungswiese 500 Euro. Der Audi A 1 parkte zur relevanten Zeit am Montag, 14. Dezember, zwischen 17 und 20 Uhr auf einem Parkdeck im Barfüßertor. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Grauer Audi Sportsback beschädigt

Der graue Audi A5 Sportsback parkte am Freitag, 11. Dezember, zwischen 18 und 20 Uhr, auf dem Parkplatz des Studentenwerks am Erlenring 5. In dieser Zeit entstand vermutlich bei einer Kollision beim Ein- oder Ausparken an der Stoßstange hinten rechts ein leichter Schaden. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich nicht. Wer hat zur fraglichen Zeit ein augenscheinlich knappes Fahrmanöver eines neben dem Audi ein- oder ausparkenden Autos beobachtet und kann Angaben zu diesem Auto und/oder dessen Fahrer*in machen? Hinweise bitt an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Oberhörlen - Schaden an der Hauswand in 3,30 m Höhe

Die Lage des entstandenen Schadens in einer Höhe von 3,30 Metern an der Hauswand des Anwesens In der Tränke 1 deutete auf ein größeres verursachendes Fahrzeug, vermutlich einen Lastwagen hin. Der Schaden u.a. durch beschädigte Schieferplatten beträgt vermutlich mindestens 1500 Euro. Aus unbekannten Gründen streifte das verursachende Fahrzeug beim Durchfahren des engen Verbindungsweges von der Hauptstraße zur Straße In der Tränke die Hauswand. Der Unfall passierte am Montag, 14 Dezember zwischen 17 und 17.30 Uhr. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und sah im Anschluss ein größeres Fahrzeug mit einem Kofferaufbau. Mehr konnte er leider von dem Fahrzeug nicht erkennen. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

