POL-MR: Wieder offene Autos

Bürgeln

Erneut nutzt ein Dieb die Gunst der Stunde und griff bei offenen Autos zu. Diesmal waren die Taten in der Nacht zum Dienstag, 15. Dezember in Bürgeln. Tatorte waren mindestens der Betziesdorfer Weg und die Ohmtalstraße. Der Täter ließ in einem der beiden Autos mutmaßlich Beute zurück, die aus mindestens einem weiteren noch unbekannten Auto stammt. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eine Person aufgefallen, die von Auto zu Auto oder von Autotür zu Autotür ging und probierte, ob das Fahrzeuge verschlossen war? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Diebstähle aus offenbar unverschlossenen Fahrzeugen. Die Täter suchen Bargeld oder Wertgegenstände. Sie stehlen mitunter auch Kleidung, Sonnenbrillen oder sonstige im Auto verbliebene Gegenstände. Generell besteht bei offenen Fahrzeugen auch immer die Gefahr des Autodiebstahls. Die Polizei rät daher dazu den Tätern keine Gelegenheit zu bieten. Fahrzeuge sollten immer verschlossen sein - auch in der Garage. Im Auto sollten sich keine Wertgegenstände befinden, auch keine Fahrzeugpapiere oder sonstigen Dokumente. Offen bzw. im Auto sichtbar abgelegte Taschen locken immer wieder Diebe an. Der Täter erkennt erst hinterher was in der Tasche ist. Ist der Wagen nicht offen, schlägt der Täter oftmals kurzerhand eine Scheibe ein, um zugreifen zu können.

"Helfen Sie mit, Straftaten zu verhindern. Bieten sie potentiellen Dieben keine günstige Gelegenheit!"

