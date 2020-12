Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kellereinbruch; Unter Drogeneinfluss; Festnahme; Fahrraddiebstahl; Diebstahl aus Firmenwagen; Dieb nutzt gestohlene EC-Karte; Handschuhfach auf; Neu angelegte Beete verwüstet

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Kellereinbruch

In der Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses in der Schwanallee waren Schränke und Kisten geöffnet und offensichtlich durchwühlt. Was genau alles fehlt, müssen die Mieter erst noch prüfen. Der Einbruch war zwischen Mittwoch 09 und Montag, 14. Dezember. Wer hat in dieser Zeit in "seinem" Wohnhaus fremde Personen gesehen? Wem ist ungewöhnliches aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg- Unter Drogeneinfluss

Bei der Verkehrskontrolle am Montag, 14. Dezember, um 11.50 Uhr, ergab sich der Verdacht, dass der 22 Jahre junge Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinterm Steuer saß. Der positiv reagierende Drogentest bestätigte diesen Verdacht, sodass die Polizei die Autofahrt an Ort und Stelle in der Großseelheimer Straße beendete und zudem eine Blutprobe veranlasste. Um 14.45 Uhr ereilte einen 32-jährigen Mann aus dem Ostkreis das gleiche Schicksal. Seine Kontrolle war auf der Sonnenblickallee. Auch sein Drogentest reagierte positiv.

Kirchhain - Festnahme

Der Polizei Stadtallendorf fiel in der Nacht zum Dienstag, 15. Dezember, um 00.15 Uhr, in der Frankfurter Straße ein Mann hinter dem Imbisswagen auf. Bei der Überprüfung fanden die Beamten im Rucksack des in Marburg lebenden 29 Jahre alten polizeibekannten Mannes geringe Mengen Betäubungsmittel und einen Bolzenschneider. Das sind zwar keine ausreichenden Haftgründe, jedoch erfolgte aufgrund eines wegen begangener Diebstähle bestehenden Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Marburg die Festnahme.

Marburg - Fahrraddiebstahl

Aus dem Hinterhof eines Anwesens in der Biegenstraße stahl ein Dieb ein mit einem Kettenschloss gesichertes blaues Rennrad. Der Diebstahl war bereits im Oktober und zwar von Dienstag auf Mittwoch, 28. Von dem Rad und vom Schloss fehlt nach wie vor jede Spur. Wer fährt seit Oktober plötzlich ein blaues Rennrad? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Goßfelden - Diebstahl aus Firmenwagen

Diebe stahlen aus einem Ford Transit mehrere Werkzeuge des Herstellers Hilti und ein Laptop. Der Transit parkte zur Tatzeit vor einem Haus in der Straße Am Mehrdrusch. Der Benutzter bemerkte am Montagmorgen, 14. Dezember, um 08.25 Uhr, zunächst die zerstörte Seitenscheibe und stellte dann den Diebstahl der Arbeitsgerätschaften im Wert von mindestens 1500 Euro fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauischholzhausen - Dieb nutzt gestohlene EC-Karte

Die EC-Karte steckte im Geldbeutel, der wiederum lag im Rucksack und den hatte der Besitzer auf dem Beifahrersitz seines weißen Seat Leon stehen lassen. Ein Dieb brach den auf dem Hof eines Anwesens in der Roßdorfer Straße geparkten Seat in der Nacht zum Montag, 14. Dezember, zwischen 18 und 07 auf und stahl die Geldbörse. Seit 04.42 Uhr bis zur Anzeigenerstattung um kurz nach 09 Uhr hatte der Dieb die gestohlene Scheckkarte bereits mehrfach für kontaktloses Bezahlen eingesetzt. Wer hat in der Roßdorfer Straße Beobachtungen gemacht, die mit der geschilderten Tat zusammenhängen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Roßdorf - Handschuhfach auf

Das offene und durchwühlte Handschuhfach war der Hinweis auf den Diebstahl. Aus dem schwarzen Golf Plus fehlt der Fahrzeugschein. Das Auto stand zur Tatzeit von 16.30 Uhr am Sonntag bis 09.30 Uhr am Montag, 14. Dezember, auf dem Grundstück vor einem Haus in der Lindenstraße. Wie dem Dieb das Eindringen ins Auto gelang, steht nicht fest.

Neustadt - Neu angelegte Beete verwüstet

Irgendwer verwüstete im Bürgerpark in Neustadt die neu angelegten Beete, indem er ca. 40 Sträucher und heckenpflanzen herausriss. Der Stadt Neustadt entstand ein reiner Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Das Herausreißen der Pflanzen passierte zwischen Freitag, 11 und Montag, 14. Dezember. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

